Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda 12 madalya kazandık

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Loutraki kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Milli güreşçiler; 1 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.
Organizasyonda altın madalyayı serbest stilde Mükerrem Yenici kazandı.
Türkiye, serbest stil C kategorisinde (46-50 yaş) ABD'nin ardından dünya ikincisi oldu.
Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine
Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı
Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!
Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!