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Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray...

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray...

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta yarın derbide karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 12 galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Opet averajla üçüncü, Galatasaray HDI Sigorta ise dördüncü sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

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Vestel Venus Sultanlar Liginde derbi heyecanı Fenerbahçe ile Galatasaray...

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