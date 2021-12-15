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Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

#Cimnastik#Türkiye Cimnastik Federasyonu#Vestel
Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile olan sponsorluk sözleşmesinin kapsamını genişletti. Daha önce Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsoru ve Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, tüm cimnastik alt ana dallarının kadınlar ve erkeklerde sponsoru oldu.

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Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Vestel, spora yaptığı yatırımlarla dikkatleri çekiyor. Mart ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsoru ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, şimdi bu iş birliğini daha da genişletti. Sponsorluğun detayları Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak’ın katıldığı toplantıda aktarıldı. Yapılan yeni anlaşma kapsamında Vestel, ritmik cimnastik dışında kalan 7 kategoriyi kadın ve erkek kategorileri ile birlikte sponsorluk kapsamına dahil etti. Bununla birlikte Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun da ana sponsoru oldu. 

Sporun farklı dallarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, voleybol, espor, hentbol, bisiklet ve yelkendeki sponsorluklarıyla ülkemizde hem spor dallarının hem de sporcuların gelişimini destekleyen Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu. 

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Ergün Güler: “Cimnastik ile başarıdan başarıya koşacağız”

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile yürüdükleri yolda hem önemli başarılar hem de büyük bir gelişim elde ettiklerini belirten Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var: Spor sponsorluklarının başarılı olmasını sağlayan temel bileşen sürdürülebilirlik. Vestel olarak biz bunu en son voleybol iş birliğimizde göstermiştik. Şimdi de Türkiye Cimnastik Federasyonu ile benzer bir yola çıktık. Ritmik Dal sponsorluğu ile başladığımız birlikteliğimizi büyüterek Federasyonumuzun ana sponsoru olduk. İlk basın toplantımızda şunları ifade etmiştim: Umut vadeden, geleceği parlak başarılı genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz. İşte şu an gerçek anlamda tüm camiaya dokunabilme fırsatını bize sağladığı için Sayın Çelen’e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Suat Bey’in yönetiminde Türkiye’de cinmastik büyük aşama kaydetti ancak çok daha fazla potansiyele sahip bir dal. Gençlerimiz başarılarına başarılar katıyor. Biz de bu başarılarda onların yanında, onlara her zaman destek olmak istiyoruz. El ele cimnastiği Türkiye’de olması gereken yere getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Vestel ile büyük bir uyumla çalıştıklarını belirtirken “Vestel’in Türk sporuna verdiği desteği hepimiz çok iyi biliyoruz. Ritmik cimnastikte grup Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından beraber çok güzel bir yol yürüdük. Vestel, Ritmik Cimnastik Milli Takımımızın ana sponsoru, Federasyonumuzun ise tanıtım sponsoruydu. 1 yıllık süreç içinde Vestel, tüm branşlarımızı tanıdı, diğer branşlarımızda gelen büyük başarılarla beraber Federasyonumuzun ana sponsoru olma kararı aldı. Cimnastik branşı, tüm sporların temeli olmasının yanı sıra diğer branşlara da sporcu yetiştiren bir misyon üstlenmektedir. Bu nedenle Vestel’in desteği aslında sadece cimnastiğe değil, Türk sporuna olacaktır. Çok önem verdiğim diğer bir konu ise Vestel’in destek verdiği lisanslı sporcularımızın yüzde 70 oranında kadın olmasıdır. Kendilerine bu katkıları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişi ve özellikle Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında alınan madalyalar, cimnastiğin 12 ilden 81 ile yayılması, 600 sporcudan 25 bine çıkması, bin 200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya ulaşması ne kadar büyüdüğümüzün birer göstergesi. Türk cimnastiğinin hedefi, şu an bulunduğumuz 81 ilin ilçelerine de yayılmak. İsteğimiz sporcu sayılarımızı milyonlara çıkarmak. Bu bağlamda Vestel’in sponsorluğu ve desteğinin Türkiye’nin her iline her köşesine yayılmamız için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu güzel iş birliğimizle birlikte daha çok başarıya imza atacağımıza şüphem yok” dedi. 

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Türkiye Cimnastik Federasyonu ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı gurur içinde olduklarını belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise ”Vestel kendi gelişimini toplumun gelişimi ile eş değer gören bir marka. Spor ise toplumun gelişimindeki en önemli aktörlerden biri. Bu nedenle sporu ve sporcuları desteklemeyi, onların gelişimine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Biz bir sponsorluğa baş koyduğumuzda sadece finansal destek sağlayıp geride duran bir marka değiliz. Birlikte olduğumuz spor dalının gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, sporun ülkemizde hak ettiği yere gelmesi, sporcularımızın dünyadaki rakipleriyle rahatlıkla mücadele edebileceği seviyeye gelmesini istiyoruz. Ülkemize büyük başarılar getirebilecek potansiyelde sporcularımız var. Biz de onları desteklemeye çalışıyoruz. Her zaman ‘Vestel’le Olur, Neden Olmasın?’ diyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile genişlettiğimiz sözleşmemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

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Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

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#Cimnastik#Türkiye Cimnastik Federasyonu#Vestel

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