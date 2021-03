Vestel, spora desteğine Cimnastik ile devam ediyor

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Vestel, spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Sporun farklı dallarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, futbol, voleybol, espor ve hentboldaki sponsorluklarıyla ülkemizde hem spor dallarının hem de sporcuların gelişimini destekleyen Vestel, bundan sonraki süreçte Türk cimnastiğinin daha da ileri gitmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu ile omuz omuza çalışacak.



Son dönemde uluslararası platformlardaki başarılarıyla dikkat çeken Türk cimnastikçileri, Vestel sponsorluğunda bu başarılarına yenilerini ekleyecek. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi gururlandıran Türk cimnastiği de artık “Vestellenecek”. İmzalanan anlaşma kapsamında Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsoru olacak ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Dal ana sponsorluğunu üstlenecek.



Vestel ve Türkiye Cimnastik Federasyonu arasında imzalanan sözleşmenin detayları Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen online basın toplantısında paylaşıldı.



Ergün Güler: “Cimnastik ile başarıdan başarıya koşacağız”



Spor sponsorluklarında yeni bir dönem başlattıklarına dikkat çeken Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, “Uzun yıllardır ülkemizde sporun çeşitli dallarına destek veriyoruz. Spora yapılan yatırımı bir sosyal sorumluluk olarak görmüyor aksine bu yatırımın hem markamıza hem de desteklediğimiz spor dalına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Spor sponsorluklarındaki başarıyı sağlayan en önemli etken ise sürdürülebilirlik. Voleybola beş yıldır kesintisiz ve artırarak verdiğimiz destek sayesinde bugün voleybol denildiğinde akıllara Vestel geliyor. İş birliğimizin hem Türk voleyboluna hem de markamıza katkısı çok büyük. Toplumun gelişiminde sporun kritik rol oynadığının bilinç ve farkındalığıyla spora yatırım yapmakta sadece voleybol ile kalmadık. Futbol, espor, hentbol gibi gelecekte büyük başarılar elde edeceğine inandığımız farklı dallara da desteğimizi sürdürdük. Şimdi ise yakın zamanda elde ettiği başarıyla ülkemizi gururlandıran Türkiye Cimnastik Fedrasyonu’na destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Umut vadeden, geleceği parlak başarılı genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz. Cimnastik uluslararası ölçekte en prestijli spor dallarından biri. Ülkemizde bugüne dek yeterince ilgi görmedi, ancak gençlerimiz tarihi yeniden yazıyor. Bu yolculukta ihtiyaç duydukları desteği onlara sunmaya hazırız.



Spor sponsorluklarına önem verdiğimiz bir diğer konu da kadın sporcuların gelişmesi ve ilerlemesi. Desteklediğimiz Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Kastamonu Kadın Hentbol Takımı ve Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın elde ettiği başarılar ülkemiz için çok kıymetli. Vestel olarak bu kadınları desteklemek bizim için gurur kaynağı. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile olan iş birliğimizin başlangıcının da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesine isabet etmesini ayrıca anlamlı buluyorum. Sponsorluk anlaşmamızın tüm taraflar açısından hayırlı olmasını diliyor, cimnastik ile başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum.

Suat Çelen: “Vestel ile iş birliğimiz, sporcularımızın başarılarına önemli katkılar sağlayacak”



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Milli gururumuz Vestel’in cimnastik sporuna verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Türk cimnastiği son 2 yılda önemli başarılar elde etti. Bu başarıların gelecekte de artarak devam etmesi adına çalışmaya devam ediyoruz. Cimnastik en küçük yaşta başlanan spor olması sebebiyle en temel branştır. Buradan hareketle spordaki öncü ülkeleri incelediğimiz zaman cimnastiğin bir ülkenin sportif gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Biz Federasyon olarak kendimizi sadece şampiyon yetiştiren bir kurum değil, diğer spor branşlarına da ahlaklı, dürüst, vatanını ve milletini seven sporcular yetiştiren bir okul olarak konumlandırıyoruz. Bu noktada teknolojinin öncü firmalarından olan Vestel ile sağladığımız iş birliğinin sporcularımızın motivasyonunu artıracağına ve başarılarına da önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’de cimnastik sporunun son 8 yılda 12 ilden 81 ile yayılırken, lisanslı sporcu sayısının binli rakamlardan 120 bine ulaştığının bilgisini veren Çelen, “Lisanslı sporcularımızın üçte ikisinin kadın olmasının Türkiye adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın sporcularımızın başarılarından dolayı gururluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan bir reklam filmiyle iş birliğimizi duyuruyor olmamızdan ayrı bir mutluluk duyuyoruz” dedi.



Amaçlarının Türkiye’de sporun yükselişine katkıda bulunmak ve kadınların sesinin daha çok duyulmasına yardımcı olmak olduğunu belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise ”Vestel olarak sponsorluklardaki ilk amacımız, iş birliği yaptığımız spor dalına her alanda destek verip gelişimine katkı sağlamak. Her daim onlarla iş birliği içerisinde olarak, destek verdiğimiz sporun dünya standartlarında bir seviyeye gelmesi, izleyici kitlesinin artırılması ve ülkemize dünya çapında başarılar getirmesi için çalışmak. Biz iş birliğine gittiğimiz sporların, olduğu noktadan daha ileriye gitmesini kendisine hedef koyan bir şirketiz. Vestel’le Olur, Neden Olmasın? diyerek uluslararası ölçekte büyük başarılar elde eden kadın sporcularımızın gelişmesi ve ilerlemesi için onların yanında duruyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında da 2020 Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nı desteklemekten gurur duyuyoruz. Birlikte nice başarıla imza atacağımıza inancım tam. Bu anlamlı iş birliğini 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel bir filmle duyurmak istedik. Vestel olarak kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini destekliyor, bu konuda birçok çalışma yapıyoruz. Biliyoruz ki kadınların bu hayatta üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Yeter ki dik duralım, içimizdeki gücün farkına varalım ve birbirimize ilham olalım.” Şeklinde konuştu.