Verstappen için unutulmaz zafer! Hamilton'a Red Bull ablukası... | Pit-Stop

Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Amerika Grand Prix'si Red Bull pilotu Max Verstappen'in zaferiyle bitti.
Verstappen'ın zirveyi bırakmadığı COTA'da Mercedes Pilotu Hamilton ikinci olurken Red Bull pilotu Sergio Perez de üçüncü olup podyuma çıkmıştı. Okay Karacan, Amerika'dan geride kalanları ve dikkat çeken detayları Pit-Stop'ta anlatıyor.
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