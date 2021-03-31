Verstappen-Hamilton kapışması, 4. viraj, Tsunoda sürprizi ve Mick Schumacher...

Spor Arena'nın yeni içeriği Pit-Stop ilk bölümüyle yayında...

Formula 1 denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk yayıncılardan olan Okay Karacan, hafta Formula 1'den öne çıkan noktaları masaya yatıracak.

Pit-Stop'un ilk bölümünde Okay Karacan, nefes kesen Hamilton - Verstappen mücadelesindeki 4. viraj meselesini, Redbull'un gelişimi ve Mercedes'i zorlama ihtimalini, Bahreyn'deki hayal kırıklığı yaratan pilotu, çaylak Yuki Tsunoda'yı ve futbolcu Ergin Keleş'in kendisine özel yönelttiği Mick Schumacher ile Ferrari'nin durumunu yorumluyor.