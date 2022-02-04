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Vero Volley Monza 1 - 3 VakıfBank (Maç özeti)

#Vakıfbank#Vero Volley Monza#CEV Şampiyonlar Ligi
Vero Volley Monza 1 - 3 VakıfBank (Maç özeti)

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5inci maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 5te 5 yaptı.

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Vero Volley Monza’yı 3-1 mağlup ederek 5’te 5 yaptı.

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini ve bir üst turu garantileyen VakıfBank’ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Haak karşılaşmanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki altıncı ve son maçında 15 Şubat Salı günü sahasında Fransa’nın ASPTT Mulhouse takımını konuk edecek.

Salon: Arena Di Monza
Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Vero Volley Monza: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)
VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)
Setler: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25
Süre: 96 dakika (25,23,28,20)

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#Vakıfbank#Vero Volley Monza#CEV Şampiyonlar Ligi

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