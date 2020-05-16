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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Venezuela'da 2020 futbol sezonu iptal edildi! Ligde 6 hafta oynanmıştı...

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Venezuela'da 2020 futbol sezonu iptal edildi! Ligde 6 hafta oynanmıştı...
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Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2020 sezonu iptal edildi.

Venezuela Futbol Federasyonu, salgın tedbirleri kapsamında birinci ve ikinci liglerde 2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Liglerde mevcut puan durumlarının geçerli sayılmayacağı ve şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan birinci ligde, 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora, zirvede yer alıyordu.

 

Venezuelada 2020 futbol sezonu iptal edildi Ligde 6 hafta oynanmıştı...

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