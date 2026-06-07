Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: 'Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi!'

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Vizcarrondo, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık.

"MİAMİ'DEKİ NEM FUTBOLCULARI ÇOK ZORLADI"

Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

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Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren Vizcarrondo, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi.