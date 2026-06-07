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Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: 'Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi!'

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela-Türkiye#Oswaldo Vizcarrondo#2026 FIFA Dünya Kupası
Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 09:17

Miami'de oynanan özel maçta Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Venezuela'nın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo, dengeli bir maç olduğunu ancak maçı kaybettiklerini söyledi.

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Vizcarrondo, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Geri dönüşlerde biraz ağır kaldık.

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"MİAMİ'DEKİ NEM FUTBOLCULARI ÇOK ZORLADI"

Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası'na gidecek. Miami'deki nem futbolcuları çok zorladı ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.

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Beraberlik için yeterli şansı yakaladıklarını dile getiren Vizcarrondo, ancak bunları kullanamadıklarını sözlerine ekledi.

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#Venezuela-Türkiye#Oswaldo Vizcarrondo#2026 FIFA Dünya Kupası

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