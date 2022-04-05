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Venezia'ya 85-80 kaybeden ÇBK Mersin, EuroCup'ta final şansını kaybetti

#Eurocup Women#ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi#Reyer Venezia
Veneziaya 85-80 kaybeden ÇBK Mersin, EuroCupta final şansını kaybetti

EuroCup Kadınlar Final Four'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. Mersin ekibi, sahadan 85-80 mağlup ayrılarak finale çıkma şansını kaybetti.

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Fınal Four’un yarı finalinin ilk maçı Fransa’nın Bourges kentinde oynandı. Ev sahibi konumundaki İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia ile Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Maça Temi Fagbenle, Tiffany Hayes, Yvonne Turner, DeWanna Bonner ve Jasmine Thomas 5’i ile harika bir başlangıç yapan ÇBK, ilk çeyreği 9-24 önde kapattı. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Çukurova soyunma odasına 42-44’lük skorla gitti. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyrek de 56-58 Mersin ekibinin üstünlüğü ile son buldu.

Maçın son periyotunda ise ev sahibi takım Umana Reyer Venezia ile Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları sayı için kıyasıya bir mücadele verdi. Maç ev sahibi takımın 85-80 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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SALON: Le Palais des Sports
HAKEMLER: Martin Morozov, Yasmina Alcaraz Moreno, Anabtasios Kardaris
UMANA REYER VENEZIA: Martina Bestagno 1, Debora Carangelo, Kayla Bonica Thomton 24, YVonne Anderson 25, İntare Petronyte, Sara Madera 9, Giovanna Smorto, Beatrice Attura 8, Astou Ndour 18
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Shavonte Zellous 9, Temi Fagbenle 23, Tiffany Hayes 18, Yvonne Turner 8, DeWanna Bonner 14, Kristine Anigwe, Esra Ural Topuz, Jasmine Thomas 8, Nika Baric
1’İNCİ PERİYOT: 9-24
İLK YARI: 42-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-58

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eurocup Women#ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi#Reyer Venezia

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