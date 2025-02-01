Veljko Birmancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Veljko Birmancevic hangi takımlarda oynadı?

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Veljko Birmancevic, Sırp futbolunun yükselen yıldızlarından biridir. Genç yaşına rağmen, Avrupa'nın farklı kulüplerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir. Beşiktaş’ın transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkan Birmancevic, oyun stili ve yetenekleriyle tanınmaktadır. Peki, Veljko Birmancevic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

VELJKO BİRMANCEVİC KİMDİR?

Veljko Birmancevic, 1998 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. Futbola, doğduğu şehir olan Novi Sad'da başlamıştır. Küçük yaşlarda futbol yeteneklerini sergileyen Birmancevic, yetenekleri sayesinde erken yaşta profesyonel sözleşme imzalamıştır. Futbolculuk kariyerine Sırbistan'da başlamış ve zamanla Avrupa'nın farklı liglerine adım atmıştır.

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VELJKO BİRMANCEVİC KARİYERİ

Birmancevic, kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina kulübünde başlamıştır. Burada gösterdiği başarılı performans, onu Avrupa'nın farklı kulüplerine taşıyan önemli bir adım olmuştur. Ardından Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Dijon'a transfer olmuş, burada da önemli bir süre geçirmiştir. Birmancevic, hücum hattındaki oyunuyla dikkat çekmiş ve teknik yetenekleriyle tanınmıştır.

Birmancevic, ayrıca Sırbistan milli takımının alt yaş kategorilerinde de görev almış ve uluslararası arenada deneyim kazanmıştır. Şu anda, Beşiktaş gibi Süper Lig kulüpleri tarafından transfer edilmesi düşünülen bir oyuncudur.