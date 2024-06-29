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Vefat eden eski Beşiktaş yöneticisi tören düzenlendi

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#Beşiktaş#Berkan Gocay#Tüpraş Park
Vefat eden eski Beşiktaş yöneticisi tören düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 18:22

Hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay için Tüpraş Stadı’nda tören düzenlendi.

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Müze kapısı önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, Gocay'ın birlikte görev yaptığı dönemin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Arat, yaptığı konuşmada Berkan Gocay'ın çok iyi bir Beşiktaşlı ve iyi bir insan olduğunu söylerken, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Gocay'ın cenazesi kulüpteki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'ne cenaze namazı için götürüldü.

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#Beşiktaş#Berkan Gocay#Tüpraş Park

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