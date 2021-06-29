Vefaspor'un başkanı Sütçüoğlu oldu

1908 yılında kurulan ve 113. yılını geçiren Vefaspor’da olağan genel konseye tek adayla gidildi. Vefa Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen genel şurada Mehmet Sütçüoğlu başkanlığa getirildi. Sütçüoğlu, Vefa Lisesi’nin 150. kuruluş yıl dönümüne (1872) atıfta bulunarak, "Beni en çok heyecanlandıran başkanlığımın Vefa’nın 150. yılına denk gelmesidir. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu. Mehmet Sütçüoğlu başkanlığındaki yeni yönetiminde, Orhan Hacıoğlu, Mehmet Çetin, Ömer Saltuk Toksoy, İlknur Adiller, Fatih Cemal Yılmaz, Mehmet Leventoğlu, Yasin Güler, Faruk Yalçın, Gökhan Ceylan, Sabiha Özkılıç, Eyüp Yardımcı, Cüneyt Satar, Mahmut Saklı ve Süleyman Türkmenoğlu yer aldı. Kongreye eski milli futbolculardan 100 yaşındaki Galip Haktanır da katıldı.