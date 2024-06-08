Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım'a cevap: 'Benden müsaade almadan kimse kürsüye çıkamaz!'

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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda büyük heyecanın yanı sıra yaşanan gerginlik de dikkat çekti.

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'in açıklama yaptığı esnada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı ve konuşma yapmak istedi.

"SEN ORAYA SEÇİLMEDEN OTURDUN"

O esnada Vefa Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın." dedi. Yıldırım ise "Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!" şeklinde cevap verdi.

"DEMOKRATİK OLMAYAN BİR SEÇİM OLDU"

Daha sonra yapmak istediği konuşmayı gerçekleştiremeyen Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler." diyerek stadyumdan ayrıldı.

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VEFA KÜÇÜK: "BENDEN MÜSAADE ALMADAN KİMSE KONUŞAMAZ"

Aziz Yıldırım'ın konuşması sonrasında cevap veren Vefa Küçük ise, "Benden müsaade alınmadan sahneye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Ancak şu bilinmelidir ki mevcut başkanımız da kürsüye gelmek istese benden müsaade alması gerekir. Çünkü biz sizler adına yetkiliyiz. Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade almadan mikrofona kimse çıkamaz. Dünden beri hasta olduğumu söylediler. Divan başkanlığı için adaydım, onu önlemek için yalan haber yaydılar. Çok şükür karşınızdayım. Ama ben gerçekten doğuştan hastayım, Fenerbahçe'nin hastasıyım." şeklinde konuştu.