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Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında? Vefa Küçük biyografi bilgileri

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Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında Vefa Küçük biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 17:06

Vefa Küçük, 13 Mart 1943'te Nevşehir'de doğmuş bir Türk iş insanı ve avukattır. Eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde başlamış, ardından 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kariyerinde çeşitli önemli görevler üstlenmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü içerisinde ise pek çok görevde bulunmuştur. Peki, Vefa Küçük kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Vefa Küçük biyografi bilgileri

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Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü içerisinde verdiği hizmetlerle, Sarı Lacivertli kulübün saygıdeğer isimleri arasıdna yer alıyor. İşadamı olan Vefa Küçük, 90'lı yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önemli noktalarında görev almıştır. Aziz Yıldırım ile 1998 yılında girdiği seçimi yalnızca 1 oy ile kaybeden Vefa Küçük, o tarihten itibaren kulüp içerisinde çeşitli görevlerde yer almıştır. Peki, Vefa Küçük kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, 13 Mart 1943 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. İlkokul ve orta okuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı. 2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığa yeniden başkan seçildi. 2018 yılında yapılan seçimle bu üyeliğini sürdürmüştür.

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20 yılı aşkın süre Kocaeli Sanayi Odası’nda meclis üyeliği ve meclis başkanlığı ve TOBB Sanayi Konseyi üyeliği yapmıştır.

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