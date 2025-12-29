×
Veerman'ın Fenerbahçe'yi reddetmesini yorumladı: Cevabını çok beğendim!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 12:07

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna katmak istediği ancak kariyerine PSV'da devam etmeye karar veren Veerman hakkında, Hollanda milli takımının eski kalecilerinden Ronald Waterreus konuştu.

Hollanda Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Ronald Waterreus, Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferinin iptal olmasına ilişkin konuştu.

Waterreus'un konuya ilişkin Hollanda basınında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Veerman, Hollanda'nın en iyi futbolcularından biri. Bu anlamda, Koeman'ın onu Hollanda milli takımında neden değerlendirmediğini anlamak zor. Avusturya maçında kötü oynaması mı hala baz alınıyor? Eğer öyleyse, birilerinin Koeman'ı uyarması gerekiyor. Veerman, Dünya Kupası'nda olmayı kesinlikle hak ediyor.

Fenerbahçe'ye 'hayır' cevabını vermesini çok beğendim. Veerman'ın açık sözlülüğü ve renkli kişiliğini beğeniyorum. Ayrıca, Hollanda Ligi'nin en iyilerinden ve vazgeçilmez isimlerinden. Verdiği cevap ile ilkelerinin olduğunu, paranın ötesini görebildiğini gösterdi. Kaç futbolcu aynı şeyi yapardı? Kaç futbolcu Fenerbahçe'den gelen bir teklifi reddederdi? PSV ile üst üste 3. şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdi?"

