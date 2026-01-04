Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman katıldığı röportajda açıklamalarda bulundu.

"BEN GÖRÜŞMEME KARARI ALDIM"

ESPN Hollanda’ya konuşan Veerman, transferin iptaliyle ilgili soruya, “Bazı nedenler vardı. Sonuçta görüşmelere devam etmemeye ben karar verdim.” yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR KONTRAT YOKTU"

Anlaşma sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya ise Hollandalı orta saha oyuncusu, “Evet, hayır… Aslında hayır. Sonuçta bir sözleşme imzalanmadığı sürece resmi bir anlaşma yoktur ve ortada imzalanmış bir kontrat da yoktu.” sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı

"BANA UYGUN LİGLER"

Geleceğine dair de ayrı bir parantez açan Veerman, “İtalya ya da İspanya güzel olurdu. Diğer oyunculardan duyduklarıma göre de bana uygun ligler.” ifadelerini kullandı.,

PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasını 23 maçta sırtına geçiren Veerman, 8 gol - 8 asistlik performans sergiledi.