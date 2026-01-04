×
HABERLERSpor Haberleri

Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 19:00

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'yle anlaşmanın kapısından dönen Joey Veerman, ülke basınına verdiği bir röportajda transferin iptal olmasıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman katıldığı röportajda açıklamalarda bulundu.

"BEN GÖRÜŞMEME KARARI ALDIM"

ESPN Hollanda’ya konuşan Veerman, transferin iptaliyle ilgili soruya, “Bazı nedenler vardı. Sonuçta görüşmelere devam etmemeye ben karar verdim.” yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR KONTRAT YOKTU"

Anlaşma sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya ise Hollandalı orta saha oyuncusu, “Evet, hayır… Aslında hayır. Sonuçta bir sözleşme imzalanmadığı sürece resmi bir anlaşma yoktur ve ortada imzalanmış bir kontrat da yoktu.” sözlerini sarf etti.

Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçeye transferi neden gerçekleşmedi

"BANA UYGUN LİGLER"

Geleceğine dair de ayrı bir parantez açan Veerman, “İtalya ya da İspanya güzel olurdu. Diğer oyunculardan duyduklarıma göre de bana uygun ligler.” ifadelerini kullandı.,

PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasını 23 maçta sırtına geçiren Veerman, 8 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

