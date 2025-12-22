Veerman, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etti! Bonservis için şart belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin orta saha transfer hedeflerinin 1 numarasında yer alan Veerman için Hollanda basınından önemli bir haber kaleme alındı.

Yıldız oyuncunun, sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ifade edilirken, PSV'nin Fenerbahçe'den transfer için belirlediği şart ortaya çıktı.

Konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

PSV’de moraller zirvede, skorlar kusursuz… Ancak Eindhoven’da bayram havası yaşanırken, kış transfer döneminin en dikkat çekici ayrılıklarından biri kapıda olabilir. Hollanda basınına göre PSV’nin yıldız orta sahası Joey Veerman, bu hafta içinde Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Top artık büyük ölçüde kulüpler arasında oynanıyor.

PSV DURDURULAMIYOR AMA...

Peter Bosz’un takımı ligde adeta rakiplerini boğuyor. En yakın rakibine 11 puan fark atan PSV, üçüncü lig şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor. KNVB Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde de iddialı bir tablo var. Bu ortamda bir yıldızın ayrılmak istemesi ilk bakışta şaşırtıcı.

Ancak Joey Veerman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya kararlı. Hollandalı orta saha, sportif ve finansal anlamda cazip bir proje sunan Fenerbahçe’ye gitmeye hazır.

PARA, HEYECAN VE YENİ BİR SAHNE

Veerman’ı bu karara iten faktörler arasında; Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi, büyük camia baskısı ve ciddi bir maaş artışı yer alıyor. PSV’de zaten iyi maaş kazanan isimlerden biri olsa da, Sarı-Lacivertliler finansal olarak daha üst bir paket sunuyor.

27 yaşındaki futbolcu, hafta sonu FC Utrecht deplasmanında forma giydi ve transfer söylentilerine rağmen sahada etkiliydi. PSV, geriye düştüğü maçta Pepi ve Perisic’in golleriyle 2-1 kazanırken, Veerman tribünlerden alkış aldı.

PSV'NİN ŞARTI NET: PEŞİN DE TEMİNATLI ÖDEME

PSV cephesi bu transferde oldukça net. Kulüp, 21-22 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor ve ödemenin kesin teminatlarla yapılmasını istiyor. Yönetim, peşin ve güvenli ödeme olmadan masaya oturmuyor. Veerman’ın sözleşmesinin sona erme tarihinin yaklaşması, rakamın düşmesindeki ana etken.

Fenerbahçe transferi bitirmek istiyor ancak önümüzdeki günlerde ödeme planı ve garanti detayları belirleyici olacak.

SPORTİF BİR RİSK VAR MI?

Veerman’ın bu hamlesi bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. PSV’den ayrılıp Avrupa’nın elit liglerinden birine gitmemesi, Hollanda Milli Takımı ve olası Dünya Kupası hedeflerini zorlaştırabilir. Öte yandan Fenerbahçe, medya ilgisi ve atmosfer açısından tam anlamıyla bir “futbol volkanı”. Veerman, sakin Eindhoven’dan çıkıp ateşli Kadıköy’e adım atmaya hazırlanıyor.

PSV'DE PLANLAR HAZIR

PSV, olası ayrılığa karşı hazırlıksız değil. Paul Wanner ve Ismael Saibari iç alternatifler arasında. Ayrıca dış transfer için de çalışmalar var. Listede NEC’ten Kodai Sano bulunuyor ancak Japon oyuncu şu an için pahalı. NEC’in talebi 15-20 milyon euro seviyesinde.

VEERMAN GİTMEYE HAZIR

Veerman gitmeye hazır, Fenerbahçe istekli, PSV ise parasını garanti istiyor. Bu üçgen önümüzdeki günlerde çözülürse, kış transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri resmileşebilir.