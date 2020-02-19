Vedat Muriqi'yi isteyen tek takım Burnley!

Fenerbahçe’de son haftaların durgun isimleri arasında yer alan Vedat Muriç’in bu düşüşünde devre arasında İngiltere Premier Lig devi Manchester United’dan gelen transfer teklifinin büyük rol oynadığı geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan transfer haberlerinden biriydi. İddiaya göre, İngiliz kulübünden gelen teklifle kafası karışan Kosovalı yıldız futbolcu, bu nedenle sarı lacivertli takımla oynadığı karşılaşmalarda tam olarak motive olamadığı için eskisi kadar iyi oynayamıyordu. Özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı yaratan bu iddiayı, Muriç’in en yakınındaki isimler arasında yer alan ve sarı lacivertli takıma transferinde önemli rolü olan bir dostuna sorduk. Bakın nasıl bir cevap aldık...

Toplam kadro değeri 196 milyon Euro

“VEDAT Muriç’i bazı Avrupa kulüplerinin takip ettiği doğru ancak Manchester United’dan gelen bir teklif yok. Premier Lig’den bir teklif aldık ligin ilk yarısında. O da Burnley Kulübü’nden. Fenerbahçe de, biz de ‘hayır’ dedik, konu çoktan kapandı gitti.” Evet, işin doğrusu bu... Bugüne dek Vedat Muriç’e transfer teklifi yapan tek takım, İngiliz ekibi Burnley...

İngiltere Premier Ligi’nin en mütevazı ekipleri arasında yer alan ve şu anda da ligde topladığı 34 puanla 11. sırada bulunan Burnley’nin toplam kadro değeri 196 milyon Euro. Takımın bu sezon transfere harcadığı toplam para 19.4 milyon Euro. Yani, iddia edildiği gibi Vedat Muriç için 30-40 milyon Euro bonservis bedeli verecek bir durumu da yok.





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