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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'ye sürpriz talip! Rennes...

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Vedat Muriqi'ye sürpriz talip! Rennes...
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Vedat Muriç için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüyle ilgileniyor. Corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Vedat Muriç'i de renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı.

Vedat Muriç'in adı başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu. (NTV Spor)

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