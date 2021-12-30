Vedat Muriqi'te flaş Fenerbahçe gelişmesi! Lazio'ya mesaj gönderdi, beklemeye geçti...

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Fenerbahçe ’de sadece bir sezon kaldı, taraftarın gönlünde taht kurup yaklaşık 20 milyon Euro kazandırarak ayrıldı... Vedat Muriqi, Sarı- Lacivertli formayı giyerek hayallerinden birini gerçekleştirdi ancak Çubuklu ile şampiyonluk yaşama hedefine ulaşamadı. Sarı- Lacivertliler, ara transfer dönemi için kolları sıvarken yönetimin önceliklerinden biri, Kosovalı yıldızı geri getirmek.

Fanatik'in haberine göre; Lazio’nun gözden çıkardığı yıldız futbolcu için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de devrede. Turuncu-Siyahlılar, Muriqi’e ekonomik anlamda çok daha iyi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak 27 yaşındaki golcünün gönlü, yeniden Çubuklu’yu giymekten yana. Eşi Edibe Muriqi de çok sevdiği, her fırsatta tatile geldiği İstanbul’a geri dönmek istiyor.

ANLAŞMAYI BEKLİYOR

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Bu nedenle yıldız futbolcunun Lazio Yönetimi’ne, önceliğinin Fenerbahçe’ye dönmek olduğu yönünde bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Vedat Muriqi şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sarı- Lacivertliler, golcü oyuncuyu önce sezon sonuna kadar kiralamak, yaz döneminde ise bonservisini almak istiyor. İtalyan ekibini ikna etmek için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.