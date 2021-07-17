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GeriFutbol Vedat Muriqi'nin sahneye çıktığı maçta Lazio gol yağdırdı
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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 23:49 | Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'nin sahneye çıktığı maçta Lazio gol yağdırdı

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Vedat Muriqi'nin sahneye çıktığı maçta Lazio gol yağdırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İtalya Serie A ekibi Lazio, Vedat Muriqi'nin de gol attığı maçta Top 11 Radio Club 103 takımını 10-0 mağlup etti.

Takımın başına Maurizio Sarri'yi getiren Lazio, Fenerbahçe'ye geri dönmesi gündemde olan Vedat Muriqi'nin gol attığı hazırlık maçında Top 11 Radio Club 103'e gol yağdırdı.

Rakibini gol bombardımanına tutan Lazio'nun gollerini 15'te Anderson, 16'da Raul Moro, 38'de Leiva, 43'te Vedat Muriqi, 52'de Lazzari, 56'da Vavro, 63 ve 84'te Caicedo son olarak 72 ve 90. dakikalarda Luis Alberto kaydetti.

Vedat Muriqinin sahneye çıktığı maçta Lazio gol yağdırdı

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