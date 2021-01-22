Vedat Muriqi'in talihsiz anı! Lazio-Parma maçında ağları sarstı ama...
Lazio ile Parma'nın İtalya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldiği maçta Vedat Muriqi talihsiz bir an yaşadı.
İtalya Kupası son 16 turunda Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında Parolo ile öne geçen Lazio, 83. dakikada Valentin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Lazio, 90. dakikada kaleci Colombi'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
MURIQI KAFAYI VURDU AMA...
Muriqi'in kafa vuruşunda direkten dönen top kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol kaleciye yazıldı.
Vedat Muriqi, Lazio ile çıktığı 14 resmi maçta henüz golle tanışmadı.
MS | Lazio 2-1 Parma— Spor Arena (@sporarena) January 21, 2021
⚽23' Parolo
⚽83' Valentin
⚽90' Colombi(k.k.)
➡Muriqi'in kafa vuruşunda direkten dönen top kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol kaleciye yazıldıpic.twitter.com/mi8bbzUohm
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