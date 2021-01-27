Vedat Muriqi'in golü Lazio'ya yetmedi! Atalanta yarı finalde
Atalanta, İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio'yu 3-2 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı. Lazio'da Vedat Muriqi, takımının ilk golünü kaydetti.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 7. dakikasında Djimsiti ile öne geçen Atalanta, 17. dakikada Muriqi'in golüne engel olamadı. Kosovalı santrfor, Lazio formasıyla ilk golünü kaydetti.
Lazio, 34. dakikada Acerbi ile öne geçmesine karşın 37. dakikada Malinovsky skoru 2-2'ye getirdi.
Atalanta, 53. dakikada Palomino'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Miranchuk çıktı ve Atalanta, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarına finale yükseldi.
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