Vedat Muriqi'in eşinden dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği yönünde haberler çıkan Vedat Muriqi cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi'in, söz konusu haberin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.
Muriqi'nin sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşması, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin 17,5 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyememişti.
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