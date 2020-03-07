Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi'ten çarpıcı itiraflar!

-Çiğ eti paylaşımı...

E.M.: Bana sürekli Vedat’ın performansından dolayı “Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?” gibi mesajlar geliyordu. Ben de maçta golü kaydettim. Paylaştım ve “Çiğ etle besliyorum” dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ ‘çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da ‘beslemişsin’ ya da ‘beslememişsin’ diyorlar performansa göre. Vedat’a da mesaj atıyorlar, “Abla sürekli paylaşsın” diyerek. Vedat “Biraz daha dikkatli paylaşım yap” diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. “Geldiğiniz yere geri dönün” gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. “Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz” gibi mesajlar var.

TARAFTARLAR SEVGİYİ ÇOK FAZLA HİSSETTİRİYOR

-Türkiye’ye alıştınız mı? Taraftarla ilişkiniz nasıl?

E.M.: Çok fazla yabancılık çekmiyoruz. Dil bildiğimiz için burası da bizim memleketimiz gibi bir yandan. Ben zaten Türkiye’de okudum daha hakimim buraya. Uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyormuşuz gibi. Bizim memlekette pek fazla taraftar yok, yani futbola meraklı değiller. Ama Türkiye’de çok fazla özellikle Fenerbahçe’de çok fazla hissettiriyorlar sevgilerini. Başka taraftardan da mesaj geliyor. “Bu takımı tutuyoruz ama sizi çok seviyoruz” diye, bu çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok sahiplendiler bizi.

V.M.: Hiçbir zaman ‘yapamam, edemem, gelemem’ demedi sağ olsun. Bazen görüyoruz futbolcuların bazıları eşi gelmek istemediği için çok iyi transferleri reddediyorlar. Edibe sağ olsun hep yanımda oldu.

-Performansının düştüğü yönündeki eleştirilere tepkisi nasıl oluyor?

E.M.: Eleştirilerden tabii ki etkilendi. ‘‘Edibe, forvet çok kötü bir mevki aslında’ diyordu. ‘sadece golle tartılıyor. istatistiklere bakıldığında benim istatistiklerim diğer maçlara göre daha yüksek’ diyordu. Ama gole bakıyorlar, golü atamadığında kimse istatistikle ilgilenmiyor.

- Moralinizi bozacak mesajlar alıyor musunuz?

E.M.: Bana soruyor geliyor mu kötü mesajlar diye. Tamamen mesajların dışında tutmaya çalışıyorum onu.

V.M.: Sosyal medyayı çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama etkileniliyor. Ben bu mesleği kutsal görüyorum. ‘baskı başarıya iter.’ Doğru ama çok zor. Var gücümle bu camia için Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımak için elimden geleni yapacağım.

BENİ "EVLENİNCE FUTBOLU BIRAKIRIM" DİYE KANDIRDI

-1.5 yaşında bir oğlunuz var. futbolcu olsun ister misiniz?

E.M.: Ben futbolcu olmasını istemiyorum. Biz zaten ilişkimizin başında hep futbolcu olduğu için ayrıldık. Hatta Vedat beni ‘evlenince futbolu bırakırım’ diye kandırdı. Hâlâ da pek fazla memnun değilim. Tamamen düzensiz ve onun işine odaklı bir hayat. ‘Benim de mesleğim var, kimya mühendisiydim. Ben de kosova’da bir şeyler yaparsın’ dedim. En azından düzenli bir hayatımız olsun diye. Elbette şimdi hep destekliyorum onu. Özellikle başka takımlara transfer olma konusunda bana danışıyor. ‘Gelir misin? senin için sorun olur mu?’ diye. Çünkü o her takımda arkadaş bulabilir ama benim tamamen hayatım değişiyor.

V.M.: Çocuğumuz sporla ilgilenirse çok sevinirim. Ama onun dışında vatana millete hayırlı bir evlat olsun isterim

-Evlilik teklifi nasıl oldu?

E.M.: Etmedi

V.M.: Cevabı bildiğim için evlilik teklifine gerek duymadım. Ama pişmanım, keşke yapsaydım.yaşamayı düşündüğünüz başka bir ülke var mı?

E.M.: Ben hep İstanbul’da kalmak istiyorum artık. Yurt dışından izlemeye geldiklerinde ben hep ‘ne olur gitmeyelim’ diyorum. Çünkü çok seviyorum ve çok rahatım insanlar ve dil açısından

-Hangi ülkeye transfer olmak istersiniz?

V.M.: İngiltere ile burası arasında büyük bir tempo farkı olduğu için nasıl olur emin değilim. Bundesliga’da tabii isterim ama şu an aklım sadece Fenerbahçe’de başarıya odaklanmakta.

-Gündemi takip edebiliyor musunuz?

E.M.: Biz de savaşı görmüş çocuklar olarak öncelikle tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Türk askerinin Kosova’da bizi nasıl koruduklarını bildiğimiz için daha da fazla üzülüyoruz. Mültecileri çocuklara da çok üzülüyoruz

HERKES 'NEREYE GİDECEK?' DİYE SORUYORDU

-G.Saray ve Fenerbahçe'de gelen teklif süreci nasıl gelişti?

E.M.: Sürece tatilde denk geldik. Vedat çok sık İstanbul’a gidip geldi, çok yıprandı. Otele geçiyoruz TV’de ‘Vedat bunu dedi.’ Halbuki alakası yok. Herkes kafasına göre bir şeyler dedi. Otelde çalışanlar bile ‘fenerbahçe mi, Galatasaray mı?’ diye soruyordu. ‘Vallahi bilmiyorum’ diyordu. Kararsız bir aşamaydı.

V.M: İki büyük kulüp bir futbolcuyu istiyorsa böyle olması normaldi. Bu süreçlerin anormale kaçtığını düşünenler vardı. Ben öyle düşünmüyorum.

-Ersun yanal’ın gidişi hakkında ne düşünüyor?

V.M: Hoca gidiyorsa futbolcular da hatalıdır. Çok daha fazlasını verebiliriz de. Emre Ağabey 40 yaşında ve aktif oynuyor. Böyle oyuncu çok nadirdir. Böyle bir görevi Volkan Ağabey ile üstlenmesi de önemli.

-Vedat Muriç boş zamanlarında ne yapar?

E.M.: Evde zaman geçirmeye bayılır. Oğlumuzla top oynuyor. Çok istiyor futbolcu olmasını. Jenga, Monopoly... Playstation da oynuyor. Kendini seçiyor, takımlara transfer oluyor.

V.M.: Masa tenisi filan çok seviyorum. Playstation’da tenis de oynuyorum, federer’ciyim, Hayal ediyordum ama bir gün F.Bahçe’de oynayacağımı tahmin etmiyordum. Oyunda transferimi yapıyordum.





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