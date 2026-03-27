Vedat Muriqi'den Türkiye sözleri: 'Zayıf yönlerini biliyoruz!'

Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'yı deplasmanda 4-3 mağlup eden Kosova'da Vedat Muriqi maçın ardından Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Muriqi şu ifadeleri kullandı:

Dünya Kupası’na ulaşmak ve tarih yazmak için küçük bir adımımız kaldı. Ülkesini temsil eden her oyuncu için Dünya Kupası’na katılmak en büyük hedeftir. Umarım bu hedefe ulaşırım. Böylece tüm Kosova’ya sevinç yaşatabiliriz.

Türkiye’nin kalitesini biliyoruz. Slovakya’dan daha iyi bir takım. Ama zayıf yönlerini de biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftar desteğiyle işimizin biraz daha kolay olacağını düşünüyorum.