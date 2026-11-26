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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir galibiyete imza attı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak Devler Ligi'ndeki puanını 8'e çıkardı.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk Avrupa maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 22 yıl sonra deplasmanda kazanmış oldu.

TEK GOL MURIQI'DEN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren isim Vedat Muriqi oldu.

Karşılaşmanın 56. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan çektiği şutta kaleci Riznyk'ten dönen topu Vedat Muriqi tamamladı.

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MURIQI'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muric, Shakhtar Donetsk karşısında 56. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren isim olurken, üst üste 2. maçında fileleri havalandırdı.

İç sahada oynanan Liverpool müsabakasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Muric, Shakhtar Donetsk karşısındaki etkili oyununu golle süsledi.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde deplasmandaki Olimpik Lyon maçında da gol sevinci yaşayan Muric, Avrupa maçlarındaki gol sayısını 3'e yükseltti.

TARİHİ GEÇTİ

Vedat Muriqi, Shakhtar Donetsk karşısında attığı golle tarihe de geçti.

Fenerbahçe, bu sonuçla Avrupa kupaları tarihinde Shakhtar Donetsk'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu. Muriqi ise Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımının formasıyla Shakhtar Donetsk'e deplasmanda gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

DAMGA VURDU, MAÇIN ADAMI OLDU

Muriqi, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Maçın oyuncusu seçilen Vedat Muriqi, aynı zamanda karşılaşmada en fazla şut çeken, hava topu kazanan ve rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu oldu.

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Kosovalı golcünün karşılaşmadaki performansı şöyle:

Süre: 86

Gol: 1

Topla Buluşma: 36

Şut: 6

Gol Beklentisi: 0.94

RCS Topla Buluşma: 8

Çalım: 1/1

Aldığı Faul: 1

Pas: 16/20 (%80 isabet)

İkili Mücadele: 9/14

Hava Topu: 7/9

Sahipsiz Top Kazanma: 4