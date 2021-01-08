Son Dakika | Vedat Muriqi'den beklenen transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray, Vedat Muriqi'yi ikna etmek için iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı.

LAZIO DA OLUMSUZ



Fotomaç'ın haberine göre; Vedat Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi. İtalyan ekibi Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı.

BU SEZON GOLÜ YOK



Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler. Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı. (Fotomaç)

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ AMA FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Galatasaray, Vedat Muriqi'yi Çaykur Rize'deyken de istemiş ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesinin ardından görüşme askıya alınmıştı. Cimbom şimdi İtalya'da 7 maçta henüz gol atamayan ve mutsuz alan Kosova'lı golcüyü getirmek istiyor.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...