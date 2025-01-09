Vedat Muriqi'den Fenerbahçe için açık kapı: 'Böyle bir fırsat gelirse...'

Haberin Devamı

Türkiye'de daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ile Fenerbahçe formalarını terletmiş olan ve şu an La Liga ekibi Mallorca'da top koşturan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklama yaptı.

Tivibu Spor'a konuşan Muriqi; hakkında çıkan iddiaları yanıtlarken, Fenerbahçe sorusuna da cevap verdi.

İşte Vedat Muriqi'nin sözleri:

"KULÜBÜM TEKLİF KABUL ETMİYOR"

"Ara transfer döneminde adın Fenerbahçe ile anılıyor, sana bir teklif geldi mi?"

-"Kulübüm tekliflere kapalı, hiçbir şekilde teklif duymak istemiyorlar. Yaz transfer dönemine kadar kadar çıkışımı mümkün görmüyorum."

"GERİ DÖNMEK İSTERİM"

"Fenerbahçe'ye geri dönmek ister misin?"

"Tabii ki. Profesyonel futbolculuğuma Türkiye'de başladım. Rize, Giresun, Gençlerbirliği benim için çok değerli. Bir daha fırsatımız olursa, eşimle ailemle düşünüp karar veririz. Fenerbahçe'nin yeri tabii ki... İlk defa büyük kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Kısa olsa da güzel anılar biriktirdim. Bireysel açıdan iyi performans yakaladım. Kosova'da da takip ediliyor Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin yeri bende apayrı. Bana Avrupa kapısını açan, Vedat Muriqi olmamı sağlayan kulüplerden birisi."

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE FARKI KAPATACAKTIR"

"Puan farkı 8. Oyun olarak Galatasaray bir tık üstün oynuyor. Okan Hoca'nın da etkisi var. Kadro kalitesi olarak her iki takım eşit. Fenerbahçe'nin alacağı seri galibiyetlerle puan farkını kapatacağını düşünüyorum."

"ARDA TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ OLABİLİR"

"Arda Güler ile aynı takımın formasını giydim. Bu akşam Arda Güler ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olabilir. Yaşı çok genç. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyi hak ediyor."