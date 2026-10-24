Vedat Muriqi'den derbi için iddialı sözler! Yunus Akgün'ün hedefi belli

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yunus Akgün ile Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

VEDAT MURIQI: "DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ"

Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Bu tür maçları çok kez oynamış birçok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış, Dünya Kupası, Avrupa Kupası vs. bu tür seviyedeki maçları çok oynamış futbolcumuz var. Bu yüzden derbide bir adım öndeyiz.

Haberin Devamı

Lukaku açıklaması

Aslında genel anlamda evet konuşuyoruz. Çünkü bazen ben 6 yıldır, 7 yıldır yanılmıyorsam Avrupa'da oynuyorum. Ama Türkiye Ligi'nden hani kopamadık bir türlü. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki sürekli takip ediyordum. Eğer maçla benim kendi maçıma çakışmazsa takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'nin değil bütün Anadolu kulüplerinin de oynanan maçlarını takip ediyordum. Yani geldiğimde sanki böyle daha önce de buradaydım hani çok hakimdim rakiplere, rakip stoperlere. O yüzden tanıdığım, iyi bildiğim bir rakip stoper varsa eğer Lukaku oynuyorsa gidip kendi fikirlerimi söylüyorum tabii ki. Burada aslında o çizgi çok ince. Çok ince çünkü Lukaku çok tecrübeli bir adam. Yani dünya yıldızı stoperlerle oynamış bir adam, onlara karşı üstünlük kurmuş bir forvet. O yüzden kelimelerimi seçiyorum desem daha doğru olur. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Tamamen hepsi takımımız için nasıl faydalı olursa o yüzden kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Ama onun da bazen kendi fikirleri olunca özellikle... O çünkü çok tanımıyordu doğal olarak ama ilk yarıda ben oynayınca işte analiz ediyor. İkinci yarıda gelip kendi fikirlerini söylüyor. Mesela stoperi gördüğünde... Çünkü dışarıdaki adam çok daha net görebilir aslında rakip takımı ve senin oynadığın futbolu. Sağ olsun o da gelip yardımcı oluyor, destek oluyor.

Haberin Devamı

Ederson sözleri

Ederson müthiş bir başlangıç yaptı aslında lige. Oynadığı ilk maçtan bu yana inanılmaz bir performans sergiliyor. Bizim takım olarak iyi oynamadığımız, konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalarda, momentumu kaybettiğimiz anlarda Ederson sahneye çıkıyor kurtarışlarıyla. Büyük bir kaleci. Yani dünya yıldızı bir kaleci. Burada Ederson'u Fenerbahçe'de oynadığı için bence biz ve Fenerbahçe taraftarı çok şanslıyız. İnşallah sezon sonuna kadar performansını böyle devam ettirir. İdmanda bazen evet karşı karşıya geliyoruz. Çok yoğun maç trafiği olduğu için böyle çok maç, karşılıklı maçlar olmuyoruz ama idmanlardan sonra şut atıyoruz vesaire. Çok iyi kaleci. Yani kaleyi öyle bir kapatıyor ki bir anda böyle kaleciler vardır ya böyle kalede büyür. Bizim idmanda işte birebir çalışıyoruz bazen. Öyle bir açı alıyor ki yani gol atma ihtimaliniz çok düşük, bir anda çok avantajlı duruma geçiyor. Tecrübesini de çok iyi kullanıyor. İnşallah performansını sezon sonuna kadar hep böyle sürdürür. Çünkü bize fayda sağlamış olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray stoperlerine mesaj

Yani yıllardır, yanılmıyorsam 3 yıldır falan beraber tandem olarak oynuyor Sanchez ve Abdülkerim ikilisi. Uğurcan da zaten yerli olarak bence Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. İyi bir tandem oluşturdular ama fiziksel anlamda yanlış anlaşılmasın ben veya Lukaku kim oynayacaksa oynasın bence fiziksel anlamda bizim forvetlerden üstün olacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki bu maçta dediğim gibi daha önce söylediğim konsantrasyon, motivasyon hepsi bunlar çok önemli detaylar bir futbolcu için. Ama Lukaku'nun veya benim konsantrasyonumuzun üst düzey olduğu bir maçta fiziksel anlamda yani üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. Ama tabii bu sadece Abdülkerim'e veya Sanchez'e fiziksel üstünlük kurduk tamam maçı kazandık gibi bir algı oluşmasın. Çünkü burada derbilerde özellikle her zaman takım oyunu, motivasyon, konsantrasyon diyorum. Sen bireysel anlamda ama karşılaştırırsak fiziksel anlamda üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. O yüzden onları en azından forvet bölgesinde gerek sırtı dönük gerek Lukaku oynayacaksa Lukaku'nun çabukluğu ve fiziğiyle de zor anlar yaşatacağımızı düşünüyorum Galatasaray stoperlerine.

Haberin Devamı

"Osimhen Türkiye'de çok başarılı"

Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum.

YUNUS AKGÜN: CAMİAMIZA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Dediğiniz gibi çok yoğun. 3 günde bir, 4 günde bir yüksek tempo, yüksek seviyeli maçlar oynuyoruz. Kolay değil. Şampiyonlar Ligi, Lig... Daha bunun Türkiye Kupası gelecek, o var. Ama gerçekten şu anda çok mutluyuz, çok iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Yani şu anda tabii ki de çocukluk hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. 8 yaşında girdim Galatasaray'dan içeri. Florya'nın suyunu içmiş bir oyuncu olarak orada çok güzel hatıralarım, çok güzel anılarım var. Burada da çok güzel anılarım var, devam ediyor. Yani çok mutluyum tabii ki de. Çok güzel günler geçirdim Florya'da. Şimdi Kemerburgaz da bize uğurlu geldi. Burada da şampiyonluklar yaşadık.

Haberin Devamı

"Hedefimiz belli"

Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Her sene böyle. Baskı değil, bu bir sorumluluk. Bizim sorumluluğumuz. Biz de elimizden geldiğince taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 4 yıl üst üste şampiyonluk, büyük bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var, 5 sene üst üste. Şu anda lideriz. Sayın başkanımız, hocamız, hocamızın ekibi, arka tarafta çalışan ekibimiz var. Yani herkes burada çok büyük bir emek veriyor ve bu emeğin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için de çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi baskı yaratmıyor. Bu bizim için bir sorumluluk. Beklentiler çok yüksek, bu beklentileri biz yükselttik. Evet. Ve bu beklentileri de karşılıyoruz şu anda. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dediğim gibi bu senede hedefimiz belli. Taraftarımızın desteğiyle inşallah camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Fenerbahçe derbisi

İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Bu çok değerli. İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması çok önemli, çok değerli, ülkemiz adına. Tabii ki de çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisi özellikle stadımızda taraftarlarımız çok büyük bir destek veriyor bize. Bu bizim için çok önemli. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Tabii ki de kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek, camiamıza güzel bir derbi hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çok güzel bir atmosfer olacak dediğim gibi ama her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz. Özellikle Türk oyuncular ve ben akademiden yetişmiş bir oyuncu olarak benim motivasyonum tabii ki de farklı oluyor. Her maçın motivasyonu farklı ama derbiler dediğim gibi ülkede, Avrupa'da özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok takip ediliyor. Çok merakla bekleniyor. Çok ateşli bir maç oluyor çünkü. Hem deplasman olsun evimizde olsun. Ama işte atmosfer güzel olacak. Kazanmak istiyoruz.

Avrupa hedefleri neler?

Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek. Geçen sene son 16 oynadık. Bu sene de hedefimiz yüksek. Basın toplantısında da söylemiştim, bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Çünkü ilk iki maç istediğimiz sonucu alamamıştık. Çok şükür kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde evimizde iki tane çok önemli maçımız var. Evimizde oynadığımız için bizim için büyük bir avantaj. Çünkü taraftarımızla beraber çok farklı bir Galatasaray var. Hedefimiz yüksek, beklentiler yüksek, bunun da farkındayız. Geçen senenin üstüne çıkmak istiyoruz. Kaliteli bir kadromuz var, kaliteli ekibimiz var. Bunu sahaya yansıtarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah dediğim gibi ligde hedefimiz her zaman şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.