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Vedat Muriqi ve Milot Rashicalı Kosova Milli Takımı'nda büyük kriz! Federasyon başkanından oyunculara: Bacaklarınızı kırarım

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#Kosova Milli Takımı#Arijanet Muric#Agim Ademi
Vedat Muriqi ve Milot Rashicalı Kosova Milli Takımında büyük kriz Federasyon başkanından oyunculara: Bacaklarınızı kırarım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:42

Adana Demirspor’un eski kalecisi Arijanet Muric’in Kosova Futbol Federasyonu Başkanı tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

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Beşiktaşlı Milot Rashica ve bir dönem Süper Lig'de oynayan Vedat Muriqi'nin de formasını giydiği Kosova Milli Takımı, büyük bir krizle çalkalanıyor.

Ülke basınının iddiasına göre Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, içinde Adana Demirspor'un eski kalecisi Arijanet Muric’in de bulunduğu üç futbolcuyu bacaklarını kırmakla tehdit etti.

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SABAHA KADAR GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİLER

Kosova medyasının iddiasına göre Edon Zhegrova, Arijanet Muric ve Florent Muslija, milli takım kampından ayrılarak sabaha kadar gece kulübünde eğlendi. Kamp kurallarını ihlal eden oyuncular, Kosova Teknik Direktörü Franco Foda tarafından kadro dışı bırakıldı.

FEDERASYON BAŞKANI OYUNCULARI TEHDİT ETTİ

Olayı öğrenen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, öfkeden deliye döndü. Ademi’nin futbolcuları bacaklarını kırmakla tehdit ettiği iddia edildi.

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DAHA ÖNCE AFFEDİLMİŞLERDİ

Bu üç oyuncunun daha önce de aynı şekilde kamp kurallarını ihlal ettiği ancak her seferinde federasyon tarafından bu olayın görmezden gelindiği de habere eklendi.

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#Kosova Milli Takımı#Arijanet Muric#Agim Ademi

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