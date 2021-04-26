Vedat Muriqi ve Hakan Çalhanoğlu CANLI YAYINLA Misli.com'da! Lazio-Milan maçının iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

LAZIO

- Üst üste 5 galibiyet aldıktan sonra Napoli deplasmanında 5-2 kaybeden Lazio'da Luiz Felipe ve Gonzalo Escalante sakat.

- Bu sezon ligde 22 gol katkısı (17 gol 5 asist) veren Ciro Immobile'nin hafif bir sakatlığı vardı ancak TD Simeone Inzaghi oynamasını engelleyecek bir durum olmadığını belirtti.

- Immobile'nin hücum partnerinin Joaquin Correa olması bekleniyor fakat son anda Vedat Muriqi sürprizi de görebiliriz.

- Savunma üçlüsünü "Patric, Acerbi & Radu" oluşturacak. Sağ kanatta Manuel Lazzari, sol kanatta Adam Marusic görev yapacak.

MILAN

- Sezona mükemmel bir giriş yapan, bir ara liderlik koltuğuna da oturan Milan; yeni yılla birlikte önce düşüşe geçti ardından da inişli-çıkışlı bir grafik çizip şampiyonluk iddiasından uzaklaştı.

- Hedef şimdi ilk 4 içinde yer alıp Devler Ligi vizesi almak!

- Zlatan Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Stefano Pioli, Ibrahimovic'in yokluğunda Mario Mandzukic'e güveninin tam olduğunu açıkladı.

- Theo Hernandez ile Ismael Bennacer iyileşti, ikisini de ilk 11'de olması bekleniyor.

- Ve Hakan Çalhanoğlu... Milli futbolcumuz son olarak Sassuolo maçında tabela yaptı, bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta gol katkısını 19'a (8 gol 11 asist) yükseltti. Pioli'nin bir kez daha en önemli kozu olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun iç sahada oynadığı son 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Milan'ın ligdeki son 5 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 4 lig maçının 3'ünü Milan kazandı!

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Hakan Çalhanoğlu'nun Milan formasıyla en özel anları...