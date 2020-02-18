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Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor!

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Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor!

Fenerbahçe'nin son 3 maçtır suskun golcüsü Vedat Muriqi derbiye özel hazırlanıyor.

Son 3 karşılaşmada sarı kart sınırında olması nedeniyle tutuk bir performans sergileyen golcü futbolcu, söz konusu 3 karşılaşmada kaleye çektiği 11 şutun sadece 2’sinde isabet bulabildi.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe Kosovalı yıldızın gol atmadığı karşılaşmalarda sadece Çaykur Rize ile oynanan maçta sahadan galip ayrılabildi.

Fenerbahçe teknik heyeti de bu doğrultuda Muriç’i derbiye özel hazırlıyor.

Vedat Muriqi susuyor, Fenerbahçe de susuyor

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