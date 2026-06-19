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Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Transfer
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 17:06

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kosovalı forvet imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattını Vedat Muriqi ile güçlendirdi. Bu kapsamda Vedat Muriqi ve Mallorca kulübü ile anlaşma sağlanırken; oyuncu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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"İYİ BİR FUTBOLCUNUN YANI SIRA ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER ALDIK"

İmzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, “Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.” açıklamasında bulundu.

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Vedat Muriqi resmen Fenerbahçede

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"İNŞALLAH YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Vedat Muriqi ise, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.” şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Transfer

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