Vedat Muriqi: 'Onur ve gurur verici!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Olympiue Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Ederson ve Vedat Muriqi, değerlendirmelerde bulundu.

BROWN: GURUR DUYUYORUM

"Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum! Bu zafer Tanrı'nın! Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!

Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz, bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık, kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadşalarımla gurur duyuyorum."

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VEDAT MURIQI: ONUR VE GURUR VERİCİ

"Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun.

Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici."

EDERSON: İLK HEDEFİMİZİ YAKALDIK

"Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz.

Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız."