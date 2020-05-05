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GeriFutbol Vedat Muriqi, Lazio'nun radarında! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vedat Muriqi, Lazio'nun radarında! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Vedat Muriqi, Lazio'nun radarında! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriqi, Lazio’nun takibinde...

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir takım kurmak isteyen Lazio, Zenit’ten Artem Dzyuba, Genk’ten Ianis Hagi ve Real Zaragoza’dan Luis Suarez’in yanı sıra Vedat Muriç’i de transfer listesine ekledi.

Haberde Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın da Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe Kulübü’nün bu futbolcu için ilk etapta belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

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