Vedat Muriqi La Liga'da tarihe geçti! Mallorca'dan geri dönüş...

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2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalya Serie A ekibinde beklenen performansı veremeyerek bu ara transfer döneminde İspanya La Liga'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, çıktığı ilk lig maçında tarihe geçti.

Mallorca'nın Cadiz ile karşılaştığı La Liga 23. hafta maçına ilk 11'de çıkan Vedat Muriqi, 66. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek La Liga'da gol sevinci yaşayan ilk Kosovalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Cadiz, Ruben Alcaraz'ın 8. dakikadaki golüyle öne geçmişti. Mallorca'nın geri dönüşü penaltı golleriyle geldi. 20. dakikada Salva Sevilla, 66. dakikada ise Vedat Muriqi kazanılan penaltıları gole çevirerek takımlarına galibiyeti getirdi.

Mallorca, Cadiz'i 2-1 yenerek puanını 23'e çıkardı. Cadiz ise 18 puanda kaldı.