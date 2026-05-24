Vedat Muriqi, La Liga'da 26 yıl sonra bir ilke imza attı!

İspanya La Liga'da sezonu 42 puanla tamamlayan Mallorca, 4 averaj farkıyla aynı puandaki Osasuna'nın gerisinde kaldı ve küme düştü.

KARİYER SEZONU GEÇİRDİ, BEŞ BÜYÜK LİGİN EN İYİLERİNDEN OLDU!

Kariyerinde en fazla süre (3137 dakika) aldığı ve en fazla gol (23 gol) attığı sezonu geride bırakan Vedat Muriqi'nin bu performansı takımını La Liga'da tutmaya yetmedi.

Kırmızı-siyahlı kulübün La Liga'da bu sezon attığı 47 golün 23'üne imzasını atan Kosovalı forvet, takımın gol yükünü yüzde 48,93 oranında tek başına üstlendi ve bu alanda beş büyük ligin en iyi isimlerinden biri oldu.

26 YIL SONRA İLK KEZ YAŞANDI!

Vedat Muriqi, La Liga'da bir sezonda 20'den fazla gol atan ancak takımı ligde kalamayan 4. oyuncu olarak tarihe geçti.

Kosovalı forvetten önce sırasıyla 75-76 sezonunda Sporting Gijon formasıyla Quini (21 gol), 79-80 sezonunda Rayo Vallecano formasıyla Fernando Morena (21 gol) ve son olarak 99-00 sezonunda Atletico Madrid formasıyla Jimmy Floyd Hasselbaink (24 gol) üstün performanslarına rağmen takımlarını küme düşmekten kurtaramamıştı.

Vedat Muriqi, Hasselbaink'ten sonra son 26 yılda bu kaderi paylaşan ikinci isim oldu.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Mallorca ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki golcü futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

SERBEST KALMA MADDESİ 30 MİLYON EURO

İsmi transferde eski takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona ile anılan Vedat Muriqi'nin sözleşmesinde 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı kulübün küme düşmesi sonrasında talebini 15-20 milyon euro bandına düşürmesi bekleniyor.

