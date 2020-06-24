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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi

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Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi
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Fenerbahçenin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde yatan Kosovalı hastalara moral verdi.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİQİ: SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM

Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriqi, Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.

Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi

Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi

 

Vedat Muriqi, Kosovalı hastalara moral verdi

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