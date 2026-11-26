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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya geldi.

Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'in 56. dakikada attığı golle 1-0 galip tamamlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli oyuncular mücadeleyi değerlendirdi. Fenerbahçeli oyuncuların yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

SKRINIAR: "BİRLİK OLABİLİRSEK ÇOK İLERİLERE GİDEBİLİRİZ"

'Hocamız ve ekibi bizi maça çok iyi hazırladı. Özellikle merkez bölgelerde baskı yapmamız gerekiyordu. Bu bölgelerde yaptığımız baskılar sonucunda toplar kazandık. Sahaya enerji ve motivasyon koyduk. Çok sayıda fırsat yarattık. Daha fazla gol de atabilirdik.

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Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Kadıköy'de gibi hissettik. Bize çok yardımcı oldular. Camia olarak bir bütün olarak devam edebilirsek

ileriye gidebiliriz. Beraber kalabilelim ki ilerleyelim.'

İSMAİL YÜKSEK: "TRİBÜNLERİ DOLDURAN TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANILMAZ GÜÇ VERDİLER"

"Bugün tribünde 30 bine yakın Fenerbahçe taraftarı vardı. Kolay değil, dünyanın başka yerinde başka kulüpte bunu göremezsiniz. Hepsi muhteşemdi. Son dakikaya kadar inanılmaz güç verdiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar aynı taraftarımız gibi ama saha içinde mükemmel bir mücadele verdi. Galibiyeti baştan sona hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçı çok daha önce koparabilirdik. Ama karşımızda da gerçekten bence çok iyi bir takım vardı, çok zor şartlar altında mücadelesini veren bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk ama Liverpool galibiyetinden sonra böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, her zaman en iyisini hedefler. Bugün bu galibiyet inşallah bizi çok daha iyi yerlere getirir.

Galibiyette benim de biraz payım olduysa ne mutlu bana. Üstümüzde Fenerbahçe forması var onun değerini hakkını en iyi şekilde sahada vermemiz gerekiyor. Süre buldukça elimden gelenin en iyisini vermeye, oynamadığımda da takım arkadaşlarıma dışarıdan destek vermeye çalışıyorum. Her zaman böyle oldu, her zaman da böyle olacak."

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VEDAT MURIQI: "SANKİ KADIKÖY'DE OYNADIK!"

'Çok mutluyum. Çok değerli bir galibiyet aldık. Üst tura çıkmak için hayati bir önem taşıyordu maç. Çok kritik bir üç puan aldık. Tüm kadronun emeğine, yüreğine ve ayağına sağlık. Bugün sanki Kadıköy'de oynadık. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim.

Kocaeli maçında talihsiz bir beraberlik aldık, ama iyi yoldayız. Emre hoca da maçtan sonra "kafanızı dik tutun, biz daha iyi olacağız" dedi. Şu an için Emre hocayla çok az çalışma fırsatımız oldu, daha iyi olacağız. Bunu bugün gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden mutluyuz, çalışmaya devam.'