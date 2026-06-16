Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor! İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçiminden önce prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi transferi resmiyete kavuşuyor.

Balear Adaları'nın en eski ve en çok okunan gazetesi Última Hora'nın özel haberine göre; Fenerbahçe ve Mallorca, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler bu transfer için Mallorca'ya 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedelinin 12 milyon eurosunu Mallorca, kalan 3.5 milyon euroluk kısmını ise anlaşma gereği Lazio alacak.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Vedat Muriqi'nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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"ÖZEL BİR VEDA TÖRENİ" HAZIRLANDI

Mallorca'nın kulüpte geçirdiği dört buçuk yıllık süre zarfında 155 maçta 58 gole imzasını atan ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan 'Korsan' lakaplı Vedat Muriqi için son günlerde 'özel bir veda töreni' hazırladığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda 5,6 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 36 maçta 17 gol - 7 asistlik performans sergilemişti.

Ertesi sezon 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, 1.5 yıl İtalyan ekibinde forma giydikten sonra Mallorca'nın yolunu tutmuştu.