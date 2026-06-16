×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Vedat Muriqi, İstanbul'a geliyor! İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Vedat Muriqi
Vedat Muriqi, İstanbula geliyor İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçeye maliyeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:59

Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından transfer görüşmelerini sıklaştıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı. Kosovalı golcü, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. İşte transferin detayları...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçiminden önce prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi transferi resmiyete kavuşuyor.

Balear Adaları'nın en eski ve en çok okunan gazetesi Última Hora'nın özel haberine göre; Fenerbahçe ve Mallorca, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler bu transfer için Mallorca'ya 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedelinin 12 milyon eurosunu Mallorca, kalan 3.5 milyon euroluk kısmını ise anlaşma gereği Lazio alacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Vedat Muriqi, İstanbula geliyor İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçeye maliyeti

İSTANBUL'A GELİYOR

Vedat Muriqi'nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve herhangi bir pürüz çıkmaması halinde 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede ayrılık kapıda Yeni kural başını yaktıFenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yeni kural başını yaktıHaberi görüntüle

"ÖZEL BİR VEDA TÖRENİ" HAZIRLANDI

Mallorca'nın kulüpte geçirdiği dört buçuk yıllık süre zarfında 155 maçta 58 gole imzasını atan ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan 'Korsan' lakaplı Vedat Muriqi için son günlerde 'özel bir veda töreni' hazırladığı belirtiliyor.

Vedat Muriqi, İstanbula geliyor İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçeye maliyeti

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda 5,6 milyon Euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 36 maçta 17 gol - 7 asistlik performans sergilemişti.

Vedat Muriqi, İstanbula geliyor İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçeye maliyeti

Ertesi sezon 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, 1.5 yıl İtalyan ekibinde forma giydikten sonra Mallorca'nın yolunu tutmuştu.

Vedat Muriqi, İstanbula geliyor İşte anlaşma detayları ve transferin Fenerbahçeye maliyeti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Vedat Muriqi

BAKMADAN GEÇME!