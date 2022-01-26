Vedat Muriqi için yeni talip İspanya'dan ! Fenerbahçe...

Haberin Devamı

Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Kosovalı golcüyü kiralamaya yakın.

KİRALAMA BEDELİ VE MAAŞINI DUYURDULAR

Haberde; Muriqi için Lazio'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği ve futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maaşını da ödeyeceği belirtildi.

Muriqi'nin kiralık sözleşmesinde ise 13 milyon euro satın alma opsiyonu yer alacağı kaydedildi.

Ayrıca Mallorca'dan gelen teklifin cazip olduğu ve Muriqi'in İspanya'da oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.