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Vedat Muriqi için Leeds ve West Brom devrede! Fenerbahçe kiralayacak mı?

#Transfer#Vedat Muriqi#Fenerbahçe
Vedat Muriqi için Leeds ve West Brom devrede Fenerbahçe kiralayacak mı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'den 2020-2021 sezonu başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'ye, İngiliz kulüpleri talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin de kiralamak istediği Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship'den West Bromwich Albion devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriqi'nin performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.

LAZIO'DAN AÇIKLAMA: TEKLİF DOĞRU ANCAK...

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi için CSSKA Moskova'dan teklif aldıklarını doğrulamıştı.

Sport 24'e konuşan Tare, "Rusya'dan Vedat için bir teklif aldığımız doğru ancak daha fazlasını söyleyemem" diye konuşmuştu.

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Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla Seri A'da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

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#Transfer#Vedat Muriqi#Fenerbahçe

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