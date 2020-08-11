Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmeler hızlandı! İşte son rakam... | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri

Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kuran İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'nin yakasını bırakmıyor. Kosovalı golcü için İstanbul'a gelip 15+3 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Mavi-Beyazlılar'ın önerisi kabul edilmemişti.

Ancak Lazio, Vedat Muriqi transferindeki kararlılığını sürdürüyor. Bu sezonki performansı devam ettirmek adına üçüncü bölge rotasyonunu geniş tutmak isteyen Lazio, sezon başından bu yana takibe aldığı Vedat Muriqi için resmi teklifini yaptı ve görüşmeler de bir kez daha başladı.

İtalyan basını, İstanbul'dan ayrılmayan Lazio'nun teklifi 20 milyon euro dolaylarına kadar çıkaracağını yazdı.

Vedat'ın satış ihtimalinin artmasıyla Fenerbahçe'de alternatif forvet arayışları da hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gündeminde bir süredir Rus golcü Smolov vardı. Muriqi'nin ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe bu bölgeye iki transfer birden yapacak.