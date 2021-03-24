Vedat Muriqi için ayrılık çanları çalıyor! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, Çizme macerasının sonuna yaklaşıyor.

İtalyan basınından La Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi hedefiyle Serie A'da yoluna devam eden Lazio, sezon sonunda Devler Ligi vizesi alamaması halinde kadrosunda revizyona gidecek.

Bu karar doğrultusunda yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan Lazio, Ciro Immobile'ye alternatif olarak alınan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'yi elden çıkaracak.

2020 yılında 18.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Kosovalı golcü, Lazio kariyerinde 25 resmi maçta yalnızca 2 kez rakip ağları sarsabildi. Vedat Muriqi, Lazio'da hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı.

PREMIER LİG YA DA FENERBAHÇE

Vedat Muriqi için gelen teklifleri değerlendirecek olan Lazio, Kosovalı oyuncuyu Premier Lig'e satmayı arzuluyor. İngiliz takımlarının ilgisi resmiyete dökülmemesi halinde golcü sorunu yaşayan Fenerbahçe'ye dönmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor.

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