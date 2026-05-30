Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım anlaştı

#Aziz Yıldırım#Vedat Muriqi#Fenerbahçe Transfer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 16:29

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki kongrede seçilmesi halinde yapacağı ilk transferi belirledi. Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaştı. Muriqi'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi iyice hareketlenirken, başkan adayı Aziz Yıldırım eski golcüsü Vedat Muriqi için temaslarını sürdürüyor. İspanyol ekibi Mallorca ile yapılan görüşmelerde en büyük pürüz ise bonservis bedeli oldu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İspanya’da küme düşen Mallorca’nın, 32 yaşındaki golcü için yaklaşık 18 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Haberlere göre Aziz Yıldırım cephesi oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı ve transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

O DA İSTİYOR

İddialarda, Vedat Muriqi’nin de yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı ve Mallorca Yönetimi’nden kolaylık isteyeceği belirtiliyor. Ayrıca Suudi Arabistan ve MLS’ten gelen teklifleri geri çevirdiği de konuşuluyor.

EN ETKİLİ İSMİ

Muriqi, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 17 gol üretmiş, ardından yaklaşık 18 milyon Euro bedelle Lazio’ya transfer olmuştu. Son yıllarda Mallorca’da takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

