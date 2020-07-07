MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız
GeriFutbol Vedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 21:43,Son Güncelleme:

Vedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

İşte Vedat Muriqi'nin sözleri...

"Maça çok tutuk başladık, çok pozisyon verdik, çok bireysel hata yaptık, ilk yarıda gol yemediğimiz için şansımız yanımızdaydı. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yine kazanamadık, çok üzgünüz. Şimdi önümüzde 3 final maçımız var ve bu 3 maçı da kazanarak Avrupa kupalarındaki yerimizi garantilemek istiyoruz.

Fenerbahçe çok büyük kulüp ve bu camialar sadece şampiyonluk yarışını kaldırabiliyor. Şampiyonluk şansını kaybettiğiniz zaman konsantrasyon sorunu olabilir ama kimse merak etmesin, bu armayı, formayı hak ettiği yere taşıyacağız."

Vedat Muriqi: Fenerbahçe formasını hak ettiği yere taşıyacağız

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle