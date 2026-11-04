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Vedat Muriqi: 'Fenerbahçe büyüklüğü budur!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi
Vedat Muriqi: Fenerbahçe büyüklüğü budur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 23:12

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında attığı son golün sahibi olan Vedat Muriqi, 3-2'lik galibiyeti değerlendirirken "Fenerbahçe büyüklüğü budur" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Vedat Muriqi: Fenerbahçe büyüklüğü budur

"FENERBAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Maçın ardından Vedat Muriqi, açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur.

Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur. Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

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#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi

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