Vedat Muriqi durunca Fenerbahçe duruyor!

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriqi’ui kadrosuna katabilmek için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya yarışa girdi. Sarı-Lacivertliler, uzun uğraşlar sonucu Kosovalı forveti kapmayı başardı. Muriqi’nin ne kadar önemli bir transfer olduğu, kısa sürede ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, sezonun ilk haftasından itibaren hem performansı hem de attığı gollerle ön plana çıktı. Yıldız futbolcu, adeta şampiyonluk yolunda takımını sırtladı. Ancak Muriç’in performansı, ligde en kritik döneme girilirken düşüşe geçti.

25 yaşındaki oyuncu; Monaco, Frankfurt, Leicester ve Brighton’ın kendisini izlemeye geldiği Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Fenerbahçe sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

GOL ATAMADIĞI MAÇTA SADECE RİZESPOR'U YENEBİLDİ

Vedat Muriqi, Alanyaspor karşısında da beklentilerin çok altında kaldı. Maçın başında bulduğu net pozisyonu değerlendiremeyen Kosovalı oyuncu, 90 dakikanın genelinde de etkisizdi. Muriqi'nin formunun düşmesi, Fenerbahçe’yi derinden etkiledi.

Sarı-Lacivertliler bu sezon başarılı oyuncunun gol atamadığı maçlarda sadece Çaykur Rizespor’u yenebildi. Yıldız futbolcunun performansında yaşanan ani düşüş, taraftarları da endişelendiriyor. 12. adam, Muriqi'deki formsuzluğun kısa süreli olmasını umuyor. (Fanatik)

Vedat Muriqi'nin Gençlerbirliği forması giydiği dönemi hatırlıyoruz...





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